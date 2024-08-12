Красуня в луку з гербом: модель Аліна Байкова показала нові знімки з подорожі

Українська красуня Аліна Байкова вирушила у невелику подорож та показала знімки з міста Олбані, де позувала навпроти Капітолію штату Нью-Йорк.

Аліна того дня одягла світлий костюм, який складався із обтислих штанів з розрізами на холошнях і вкороченого жакета. Поєднала костюм вона з футболкою оливкового відтінку, яку спереду прикрашав великий білий герб України. Щоб лук був ще ефектнішим, а також щоб підкреслити талію, Байкова зав'язала футболку спереду.

Доповнили образ моделі світлі кросівки, її улюблена коричнева сумка від Hermès, довгі сережки, а також зібране в хвіст скранчем волосся.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також Аліна показала фото, на якому позувала навпроти будівлі Яйце, що теж розташоване в Олбані. У подорож вона вирушила машиною, оскільки публікувала деякі кадри за кермом.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

А ще буквально кількома днями раніше зірка продемонструвала образ у пітонових штанях та яскравій куртці зеленого кольору. Також Аліна завжди доповнює вбрання патріотичними аксесуарами.

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