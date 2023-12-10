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Красуня в мініспідниці: співачка Мерая Кері під прицілом папараці в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Красуня в мініспідниці: співачка Мерая Кері під прицілом папараці в Нью-Йорку

Мерая Кері / Фото: Getty Images

У повсякденному житті співачка любить носити короткі сукні чорного кольору, що вкотре довела.

54-річна американська суперзірка Мерая Кері є власницею негласного статусу королеви Різдва, оскільки щороку її хіт All I Want For Christmas Is You приносить їй мільйони доларів та славу. Також щороку напередодні свята співачка організовує серію масштабних різдвяних концертів у різних містах.

Одне з таких її шоу відбулося у Нью-Йорку, в Медісон-Сквер-Гарден, тому Мерая кілька разів потрапляла під приціл папараці у цьому місті, коли виходила з готелю. Щоразу вона, як любителька чорного кольору, була в таких луках — одному зі своїх улюблених відтінків повсякденного одягу.

Спочатку зірка продемонструвала образ у шкіряній мініспідниці та топі, які доповнила колготками, теплими гетрами та шубою від Chanel. На очі вона надягла сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила діамантовим кольє.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

Також Мераю помітили і чорній трикотажній мінісукні, яку вона стилізувала з дутою курткою. Цього разу зірка зібрала волосся у високу зачіску, але обрала ті ж аксесуари.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

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Дата публікації
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