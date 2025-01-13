Красуня в ніжно-рожевому: ведуча Аманда Голден сяяла на червоній доріжці

53-річна ведуча та співачка Аманда Голден також є суддею у шоу Britain's Got Talent – це британське телевізійне талантшоу. З нагоди прослуховування для цього проєкту організатори зробили червону доріжку у місті Блекпул, якою вона пройшлася разом з іншими колегами-суддями. Також вони позували фотографам та роздавали автографи.

Для знімань вісімнадцятого сезону Аманда обрала гламурну рожеву сукню від бренду David Koma. Це було вбрання на тонких бретельках, з імітацією корсету та глибоким декольте.

Сукня також була повністю розшита дрібними лелітками, а свій образ зірка доповнила туфлями-човниками й безліччю золотих прикрас, серед яких ключове місце займали браслети на зап'ястях.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Детальніше образ зірка продемонструвала на своїй сторінці у Instagram. У ролику можна помітити, що разом із сукнею вона носила і рожеве пальто.

Нагадаємо, що раніше — восени 2024 року — на червону доріжку цього шоу вона вийшла у мінівбранні оливкового кольору від бренду Paris Georgia. Воно складалося з кофти з відкритими плечима, довгими рукавами, безліччю складок та глибоким декольте, а також шовкової мініспідниці.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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