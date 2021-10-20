Красуня в скромній сукні: Олександра Даддаріо сяяла на світській церемонії

35-річна акторка Олександра Даддаріо теж сяяла вчора на церемонії ELLE Women in Hollywood, яка прогриміла в Лос-Анджелесі.

Зірка серіалу "Білий лотос" постала на публіці в скромній нюдовій сукні з різнобарвною вишивкою з бісеру та пишною спідницею з тюлю. В тон узорів на сукні Олександра зробила червоний манікюр, який також добре підкреслював каблучку з діамантів, що виблискувала на пальці.

Олександра Даддаріо / Associated Press

Пофарбоване в темний колір волосся Даддаріо розчесала за проділом, а природну красу свого обличчя підкреслила макіяжем в теплих відтінках.

Олександра Даддаріо / Associated Press

Раніше на прем'єрі серіалу зірка сяяла в золотистій вечірній сукні на бретельках і туфлях-човниках також золотистого відтінку. Акторка зробила гарний вечірній макіяж і нафарбувала губи насиченою червоною помадою, волосся розпустила, зробила світлий манікюр і одягла на палець золоту каблучку-перстень з каменем.

Олександра Даддаріо / Associated Press

Її виходи на червону доріжку не дуже вигадливі. До того ж, акторка каже, що не дуже любить відвідувати пізні заходи, оскільки рано лягає спати. Але для церемонії, де вшановували талановитих жінок, Олександра зробила виняток.

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