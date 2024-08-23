Красуня в стильних луках: Джессіка Альба продемонструвала три вбрання у Нью-Йорку

Вбрання Альби для промо-туру жіночні і дуже їй личять.
Акторку та бізнесвумен Джессіку Альбу помітили у Нью-Йорку. Зірка зараз проводить час у цьому місті, оскільки займається просуванням свого проєкту Honest Renovations – це реалітішоу про ремонт і 23 серпня стартує його другий сезон.
Жінка продемонструвала три образи, які були зовсім різними, але дуже їй личили. Спочатку Джессіка з'явилася в чорному вбранні від David Koma — це був костюм, що складався зі штанів і топа, у якого не було бретельок.
Вбрання було прикрашене великими круглими "ґудзиками", а носила вона його в поєднанні з невеликою чорною сумкою, туфлями на підборах і гламурними сережками.
Другий образ Альби був від бренду Sabina Bilenko і являв собою романтичну блакитну сукню в квітковий принт, з короткими рукавами та оздобленням з каміння. Носила її Джессіка у поєднанні з білими туфлями, невеликою сумкою та золотим браслетом від Cartie The Love, який також дуже любить Меган Маркл.
Третій образ акторки був дуже яскравим, адже вона одягла рожевий комбінезон від бренду Monique Lhuillier. У цього вбрання не було бретельок, а носила вона його у поєднанні з невеликою сумкою від Alaïa та взуттям на високій платформі від Saint Laurent.
У шоу, яке рекламує Альба, вона разом зі своєю подругою Ліззі Матіс допомагає сім'ям відремонтувати їхні будинки, щоб зробити їх функціональнішими для повсякденних потреб. А ось між зніманнями реаліті Альба знімалася у фільмі для Netflix і якось прийшла розповідати про нього у сірому вбранні від The Frankie Shop, яке складалося з двобортного блейзера та бермуд.
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