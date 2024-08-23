Красуня в стильних луках: Джессіка Альба продемонструвала три вбрання у Нью-Йорку

Акторку та бізнесвумен Джессіку Альбу помітили у Нью-Йорку. Зірка зараз проводить час у цьому місті, оскільки займається просуванням свого проєкту Honest Renovations – це реалітішоу про ремонт і 23 серпня стартує його другий сезон.

Жінка продемонструвала три образи, які були зовсім різними, але дуже їй личили. Спочатку Джессіка з'явилася в чорному вбранні від David Koma — це був костюм, що складався зі штанів і топа, у якого не було бретельок.

Вбрання було прикрашене великими круглими "ґудзиками", а носила вона його в поєднанні з невеликою чорною сумкою, туфлями на підборах і гламурними сережками.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Другий образ Альби був від бренду Sabina Bilenko і являв собою романтичну блакитну сукню в квітковий принт, з короткими рукавами та оздобленням з каміння. Носила її Джессіка у поєднанні з білими туфлями, невеликою сумкою та золотим браслетом від Cartie The Love, який також дуже любить Меган Маркл.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Третій образ акторки був дуже яскравим, адже вона одягла рожевий комбінезон від бренду Monique Lhuillier. У цього вбрання не було бретельок, а носила вона його у поєднанні з невеликою сумкою від Alaïa та взуттям на високій платформі від Saint Laurent.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

У шоу, яке рекламує Альба, вона разом зі своєю подругою Ліззі Матіс допомагає сім'ям відремонтувати їхні будинки, щоб зробити їх функціональнішими для повсякденних потреб. А ось між зніманнями реаліті Альба знімалася у фільмі для Netflix і якось прийшла розповідати про нього у сірому вбранні від The Frankie Shop, яке складалося з двобортного блейзера та бермуд.

Читайте також:

Стильні образи і сімейні світлини Джесіки Альби (23 фото)