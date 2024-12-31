Красуня в теплій шапці: Ріанна змусила нас понастільгувати за 90-х своїм новим образом

Співачка та бізнеследі Ріанна потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, де швидше за все і зустрічатиме Новий рік зі своєю родиною — коханим A$AP Rocky та їхніми двома синами.

Зірку помітили, коли вона ввечері йшла вулицею у престижному районі міста. На Ріанні того дня була шкіряна коротка куртка, футболка з принтом, широкі сині джинси та черевики. Також співачка одягла досить дивну хутряну шапку, яка дуже сильно нагадувала нам про моду 90-х.

Свій хутряний аксесуар на голові співачка доповнила невеликою сумкою з хутра, а також безліччю прикрас.

Ріанна / Фото: Getty Images

Однак це не єдиний випадок, коли її фотографували в хутрі останнім часом. Також співачка з'явилася на публіці у довгій коричневій шубі від John Galliano. Це була вінтажна річ із колекції 1998 року. Носила шубу Ріанна у поєднанні з банданою, бомбером від The Attico, широкими джинсами та невеликою чорною сумкою від Bottega Veneta.

Ріанна / Фото: Getty Images

Зазначимо також, що шуба від John Galliano в гардеробі Ріанни вже давно і вона її неодноразово одягала з різними вбраннями. Особливо часто вона її носила, коли була вагітна.

Ріанна під час вагітності / Фото: Getty Images

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