Красуня в яскравих штанах: Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу в Нью-Йорку

59-річна акторка Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл фотографів під час роботи над серіалом "І просто так…". Зараз у Нью-Йорку триває робота над третім сезоном цього проєкту, який є продовженням "Сексу і міста".

Паркер сфотографували на вулиці. Акторка була одягнена у вельветові штани лососевого відтінку та блакитний світшот. Доповнювали її вбрання гламурні мюлі зі стразами та кілька аксесуарів: кольє на шиї, годинник на зап'ясті, сережки-пусети та сонцезахисні окуляри.

Волосся Сара Джессіка розпустила, а на обличчі вона мала легкий макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також того дня знімань до об'єктиву фотографів потрапив актор Джон Корбетт, який у серіалу виконує роль Ейдана Шоу. Схоже, що цього сезону ми знову його побачимо.

На вулиці Джон балакав із Сарою Джессікою, яка цього разу одягла сині штани та темну кофту. Також на ній були чоботи молочного кольору, а в руці вона тримала книжку Еріка Ларсона "Демон безладдя: сага про зарозумілість, розбите серце і героїзм на зорі громадянської війни" (The Demon of Unrest Dawn of the Civil War).

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Днем раніше її сфотографували в ніжному та романтичному вбранні від бренду Simone Rocha з трояндами на спідниці та рукавах.

