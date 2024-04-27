Красуня, як і мама: дочка Гайді Клум відвідала презентацію ювелірних прикрас у сміливій сукні

19-річна Ліні Клум — дочка супермоделі та телеведучої Гайді Клум — вийшла у світ і відвідала захід у Нью-Йорку організований брендом ювелірних прикрас David Yurman — презентацію нової колекції. Молода модель одягла з такого приводу чорну однотонну сукню з дуже глибоким декольте і короткими рукавами.

Доповнила Лені вбрання лакованими туфлями та невеликим довгастим клатчем. Волосся вона розпустила і накрутила, а також позбулася блонду — повернула собі темніший відтінок волосся.

Макіяж у Лені був досить яскравим, а ось прикраси були золотими та у вигляді джгута. Вони прикрашали її шию та зап'ястя.

Лені Клум / Фото: Getty Images

Мама ж Лені – Гайді Клум – нещодавно також вийшла на червону доріжку. Відома модель у сукні з деніму від бренду Sonia Carrasco відвідала церемонію вручення нагород Fashion Trust Awards.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також вона зараз повернулася до знімань у шоу America's Got Talent, в якому є однією із суддів разом із акторкою Софією Вергарою, тому Клум-старшу тепер часто бачать дорогою до студії. Одним із найефектніших її вбрань був костюм кольору металік.

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