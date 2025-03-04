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Красуня з найглибшим декольте: Келлі Роуленд у білосніжній сукні позувала на вечірці Vanity Fair

Красуня з найглибшим декольте: Келлі Роуленд у білосніжній сукні позувала на вечірці Vanity Fair

Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

44-річна американська співачка мала красивий вигляд на післяоскарівській паті.

Ексучасниця популярного у 90-ті гурту Destiny's Child – Келлі Роуленд – відвідала вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Келлі Роуленд / © Associated Press
Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона постала в ефектній білосніжній сукні фасону "рибка" з весняної колекції 2023 року бренду Stephane Rolland. Вбрання мало шлейф і найглибше декольте на вечірці, яке підкреслило її спокусливі груди.

Келлі Роуленд / © Associated Press
Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

Аутфіт Келлі доповнила золотим клатчем-футляром, масивними золотими і прозорими браслетами на руках, золотими сережками з камінням у вухах. Акуратна зачіска каре і макіяж із чорними стрілками завершили лук Роуленд.

Келлі Роуленд / © Associated Press
Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

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