Красувалася перед дзеркалом: Вікторія Бекхем приміряла сукню, як у Кім Кардашян

Вікторія Бекхем опублікувала нове відео у блогу.
Дизайнерка зізналася, що таку саму сукню вона створила для бізнесвумен Кім Кардашян, в якій та відвідувала її модне шоу в Парижі.
(гортайте фото праворуч)
Це проста сукня прямого силуету, красивого, як його описує сама Вікторія ніжно-рожевого кольору, створена в обмеженій кількості і є в гардеробі Кім.
Фото Кардашян у такому ж вбранні Вікторія Бекхем також раніше показувала у своєму блогу в Instagram.
"Занадто добре, щоб не перепостити! Люблю тебе @KimKardashian.. Цілу x люблю тебе в #VBSS24, скоро буде доступно", — підписала тоді ці кадри Вікторія.
Нагадаємо, нещодавно ми показували нові фото, як Вікторія знову тусувалася на модному заході із дружиною Лео Мессі – Антонеллою Рокуццо.
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