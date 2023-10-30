Красувалася перед дзеркалом: Вікторія Бекхем приміряла сукню, як у Кім Кардашян

Дизайнерка зізналася, що таку саму сукню вона створила для бізнесвумен Кім Кардашян, в якій та відвідувала її модне шоу в Парижі.

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Це проста сукня прямого силуету, красивого, як його описує сама Вікторія ніжно-рожевого кольору, створена в обмеженій кількості і є в гардеробі Кім.

Фото Кардашян у такому ж вбранні Вікторія Бекхем також раніше показувала у своєму блогу в Instagram.

"Занадто добре, щоб не перепостити! Люблю тебе @KimKardashian.. Цілу x люблю тебе в #VBSS24, скоро буде доступно", — підписала тоді ці кадри Вікторія.

Нагадаємо, нещодавно ми показували нові фото, як Вікторія знову тусувалася на модному заході із дружиною Лео Мессі – Антонеллою Рокуццо.

Антонелла Рокуццо та Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Антонелли Рокуццо

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