Красива білявка: британська модель у червоному вбранні влаштувала фотосесію на вечірньому пляжі

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нову серію знімків зі свого відпочинку на таїландському острові Пхі-Пхі.

Цього разу красуня влаштувала собі фотосет на вечірньому пляжі. Позувала вона у спокусливому червоному ансамблі, який складався з кроптопа на завязках і з відвертим декольте та спідниці максі з високим розрізом до стегна.

Гейл продемонструвала струнку фігуру, пишний бюст і гарну засмагу.

У Джес було розпущене волосся, ніжний макіяж із персиковими рум’янами і золоті прикраси.

Нагадаємо, Джессіка Гейл раніше позувала у вкороченому топі, під яким не було ліфа, і чорних плавках.