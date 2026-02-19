- Дата публікації
Красива білявка: британська модель у червоному вбранні влаштувала фотосесію на вечірньому пляжі
Джессіка Гейл у пікантному луку похизувалася стрункою фігурою під час відпочинку у Таїланді.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нову серію знімків зі свого відпочинку на таїландському острові Пхі-Пхі.
Цього разу красуня влаштувала собі фотосет на вечірньому пляжі. Позувала вона у спокусливому червоному ансамблі, який складався з кроптопа на завязках і з відвертим декольте та спідниці максі з високим розрізом до стегна.
Гейл продемонструвала струнку фігуру, пишний бюст і гарну засмагу.
У Джес було розпущене волосся, ніжний макіяж із персиковими рум’янами і золоті прикраси.
Нагадаємо, Джессіка Гейл раніше позувала у вкороченому топі, під яким не було ліфа, і чорних плавках.