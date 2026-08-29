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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
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1 хв

Красива білявка: Лілі Рейнгарт у квітковій мініспідниці продемонструвала стрункі ноги

Акторка потрапила до об’єктивів папараці у романтичному літньому образі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Папараці зазнімкували американську акторку Лілі Рейнгарт на прогулянці у Лос-Анджелесі.

Дівчина мала гарний романтичний вигляд. На ній був білий укорочений топ, який відкривав її плаский живіт. Зверху Лілі одягла короткий рожевий кардиган із рукавами до ліктів. Він був прикрашений вишитою композицією з різнокольорових квітів на плечі.

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Верх акторка поєднала з білою мініспідницею з ніжним квітковим принтом у рожевих, жовтих, блакитних і зелених відтінках. Коротка довжина чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Рейнгарт взула рожеві атласні мюлі з ремінцями і на шпильках. У руці вона несла лаконічну бежеву сумку з короткою ручкою.

Біляве волосся Лілі зібрала у хвіст з локонами і прикрасила великим чорним бантом. Образ завершили сережки-цвяшки, каблучки та ніжний макіяж із чорними стрілками й помадою приглушеного ягідного відтінку.

Її аутфіт вийшов жіночним, романтичним і трішки кокетливим — у популярній естетиці coquette.

Нагадаємо, Лілі Рейнгарт на вечері Armani Beauty у межах Венеційського кінофестивалю з’явилася в ефектному образі від Giorgio Armani.

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