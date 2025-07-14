Красива і щаслива: вагітна Ріанна вийшла на червону доріжку з синами

Ріанна з дітьми / © Associated Press

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На захід вона прийшла, оскільки в англомовній версії фільму озвучив один із головних персонажів — Смурфетку.

Ріанна / © Associated Press

На фотокол дитячого фільму Ріанна вийшла зі своїми синами від репера A$AP Rocky — трирічним Різом та його дворічним братом Ріотом. Малюки те і робили, що сиділи на руках у мами, поки їх фотографували разом.

Ріанна із сином / © Associated Press

Ріанна із сином / © Associated Press

Ріанна та A$AP Rocky (справжнє ім’я — Ракім Ателастон Маєрс) перебувають у стосунках від 2021 року. Про те, що пара чекає на третю дитину, стало відомо на початку травня — Ріанна з підкресленим животом з’явилася на Met Gala 2025.

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Цього разу зірка вийшла на публіку в сукні шоколадного кольору від Saint Laurent осінь-зима 2025 пре-а-порте. Її вбрання включало сукню з тонкими бретельками, мереживним декольте та пишною спідницею, яку також прикрашав великий бант зеленого кольору. Також зірка одягла шкіряну куртку, зробила високу зачіску та додала до образу сережки з діамантами.

Ріанна / © Associated Press

А ось Різ та Ріот були в образах від Dior.

Ріанна з дітьми / © Associated Press