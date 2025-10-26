Красива пара: актор Ліам Гемсворт вийшов у світ із нареченою

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Реклама

Актор Ліам Гемсворт, виконавець головної ролі в новому сезоні «Відьмака», а також колишній чоловік Майлі Сайрус, відвідав лондонську прем’єру разом зі своєю нареченою, австралійською моделлю Габріеллою Брукс.

29-річна дівчина обрала для червоної доріжки класичну чорну сукню з глибоким декольте, оголеною спиною і галтером. Волосся Габріелли було зібране у високу зачіску.

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

35-річний Ліам з’явився на прем’єрі серіалу в класичному костюмі, білій сорочці та краватці. З коханою він позував обійнявшись, і на руці дівчини також сяяла заручальна каблучка з діамантом.

Реклама

Про їхні стосунки вперше стало відомо 2019 року, але про заручини пара оголосила тільки у вересні 2025 року — Габріелла поділилася новиною про їхнє майбутнє весілля у своїх соціальних мережах. Про роман Гемсворта і Брукса мало що відомо. Вони рідко з’являються разом і зазвичай уникають обговорення особистого життя з пресою.

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Нагадаємо, що також свою дівчину публіці нещодавно показав актор Ченнінг Татум і його кохана теж австралійська модель. Пара відвідала Лондонський кінофестиваль, але на червону доріжку для фото вони не вийшли разом.