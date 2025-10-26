ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Красива пара: актор Ліам Гемсворт вийшов у світ із нареченою

Це була перша публічна поява пари після заручин.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Актор Ліам Гемсворт, виконавець головної ролі в новому сезоні «Відьмака», а також колишній чоловік Майлі Сайрус, відвідав лондонську прем’єру разом зі своєю нареченою, австралійською моделлю Габріеллою Брукс.

29-річна дівчина обрала для червоної доріжки класичну чорну сукню з глибоким декольте, оголеною спиною і галтером. Волосся Габріелли було зібране у високу зачіску.

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

35-річний Ліам з’явився на прем’єрі серіалу в класичному костюмі, білій сорочці та краватці. З коханою він позував обійнявшись, і на руці дівчини також сяяла заручальна каблучка з діамантом.

Про їхні стосунки вперше стало відомо 2019 року, але про заручини пара оголосила тільки у вересні 2025 року — Габріелла поділилася новиною про їхнє майбутнє весілля у своїх соціальних мережах. Про роман Гемсворта і Брукса мало що відомо. Вони рідко з’являються разом і зазвичай уникають обговорення особистого життя з пресою.

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / © Associated Press

Нагадаємо, що також свою дівчину публіці нещодавно показав актор Ченнінг Татум і його кохана теж австралійська модель. Пара відвідала Лондонський кінофестиваль, але на червону доріжку для фото вони не вийшли разом.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie