Красива пара: Амаль і Джордж Клуні сяяли перед фотографами на червоній доріжці
Джордж та Амаль Клуні відвідали разом церемонію вручення премії The King's Trust та TKMaxx & Homesense Awards, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
Чоловік і дружина мали чудовий вигляд, а також просто сяяли на червоній доріжці. 64-річний Джордж був одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку, яку носив без краватки. Також актор доповнив образ сонцезахисними окулярами, чорними туфлями та годинником на зап’ясті.
Амаль одягла лаконічну білу сукню з розрізами на спідниці, акцентом у якій була велика трикутна деталь на декольте. Образ правозахисниця доповнила сріблястим клатчем і туфлями, а також уклала своє розкішне волосся в улюблену об’ємну зачіску. На обличчі у Амаль був гарний вечірній макіяж, а також вона наділа дуже популярну прикрасу — браслет «цвях» від Cartier.
Цей вихід на червону доріжку знаменитого подружжя стався після того, як вони відвідали прийом короля Чарльза III у Букінгемському палаці в Лондоні. Захід вони відвідали на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025 року.