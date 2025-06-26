Красива пара: Амаль і Джордж Клуні сяяли перед фотографами на червоній доріжці

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Чоловік і дружина мали чудовий вигляд, а також просто сяяли на червоній доріжці. 64-річний Джордж був одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку, яку носив без краватки. Також актор доповнив образ сонцезахисними окулярами, чорними туфлями та годинником на зап’ясті.

Амаль одягла лаконічну білу сукню з розрізами на спідниці, акцентом у якій була велика трикутна деталь на декольте. Образ правозахисниця доповнила сріблястим клатчем і туфлями, а також уклала своє розкішне волосся в улюблену об’ємну зачіску. На обличчі у Амаль був гарний вечірній макіяж, а також вона наділа дуже популярну прикрасу — браслет «цвях» від Cartier.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Цей вихід на червону доріжку знаменитого подружжя стався після того, як вони відвідали прийом короля Чарльза III у Букінгемському палаці в Лондоні. Захід вони відвідали на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025 року.

Амаль Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press