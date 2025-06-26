ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1255
Час на прочитання
1 хв

Красива пара: Амаль і Джордж Клуні сяяли перед фотографами на червоній доріжці

Джордж та Амаль Клуні відвідали разом церемонію вручення премії The King's Trust та TKMaxx & Homesense Awards, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Амаль Клуні та Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Чоловік і дружина мали чудовий вигляд, а також просто сяяли на червоній доріжці. 64-річний Джордж був одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку, яку носив без краватки. Також актор доповнив образ сонцезахисними окулярами, чорними туфлями та годинником на зап’ясті.

Амаль одягла лаконічну білу сукню з розрізами на спідниці, акцентом у якій була велика трикутна деталь на декольте. Образ правозахисниця доповнила сріблястим клатчем і туфлями, а також уклала своє розкішне волосся в улюблену об’ємну зачіску. На обличчі у Амаль був гарний вечірній макіяж, а також вона наділа дуже популярну прикрасу — браслет «цвях» від Cartier.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Цей вихід на червону доріжку знаменитого подружжя стався після того, як вони відвідали прийом короля Чарльза III у Букінгемському палаці в Лондоні. Захід вони відвідали на честь переможців премії King’s Trust Awards 2025 року.

Амаль Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Амаль Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Подружжя Клуні та король Чарльз / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie