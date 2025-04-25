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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
786
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1 хв

Красива пара: Меттью Макконагі та його красуня-дружина Каміла Алвес вийшли разом у світ

Актор Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали галавечір Mack, Jack & McConaughey 2025, який проводився в межах ACL Live у місті Остіні, яке є столицею величезного американського штату Техас.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес

Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес / © Getty Images

Галаконцерт проводиться з ініціативи Меттью Макконагі, музиканта Джека Інгрема, а також спортивного тренера Мака Брауна. Зібрані гроші після заходу перераховуються різним бенефіціарам, серед яких дитячі лікарні.

Щороку цей захід сім’я відвідує разом, а в останні роки також бере з собою трьох дітей. Цього разу Каміла одягла розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена ​​брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами. Меттью віддав перевагу світлому костюму, білій сорочці і сірим туфлям на шнурках.

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Діти пари мали чарівний вигляд. У Меттью та Каміли два сини — Леві та Лівінгстон, а також дочка Віда.

Меттью Макконагі, Каміла Алвес та їхні діти / © Getty Images

Меттью Макконагі, Каміла Алвес та їхні діти / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

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