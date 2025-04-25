Красива пара: Меттью Макконагі та його красуня-дружина Каміла Алвес вийшли разом у світ

Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес / © Getty Images

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Галаконцерт проводиться з ініціативи Меттью Макконагі, музиканта Джека Інгрема, а також спортивного тренера Мака Брауна. Зібрані гроші після заходу перераховуються різним бенефіціарам, серед яких дитячі лікарні.

Щороку цей захід сім’я відвідує разом, а в останні роки також бере з собою трьох дітей. Цього разу Каміла одягла розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена ​​брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами. Меттью віддав перевагу світлому костюму, білій сорочці і сірим туфлям на шнурках.

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Діти пари мали чарівний вигляд. У Меттью та Каміли два сини — Леві та Лівінгстон, а також дочка Віда.

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Меттью Макконагі, Каміла Алвес та їхні діти / © Getty Images

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