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- Шоу-бізнес
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Красива пара: Меттью Макконагі та його красуня-дружина Каміла Алвес вийшли разом у світ
Актор Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали галавечір Mack, Jack & McConaughey 2025, який проводився в межах ACL Live у місті Остіні, яке є столицею величезного американського штату Техас.
Галаконцерт проводиться з ініціативи Меттью Макконагі, музиканта Джека Інгрема, а також спортивного тренера Мака Брауна. Зібрані гроші після заходу перераховуються різним бенефіціарам, серед яких дитячі лікарні.
Щороку цей захід сім’я відвідує разом, а в останні роки також бере з собою трьох дітей. Цього разу Каміла одягла розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами. Меттью віддав перевагу світлому костюму, білій сорочці і сірим туфлям на шнурках.
Діти пари мали чарівний вигляд. У Меттью та Каміли два сини — Леві та Лівінгстон, а також дочка Віда.