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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Красива пара: Сінді Кроуфорд привітала чоловіка з 27-річчям їхнього весілля і показала архівні фото

Вони разом із 90-х і виростили у шлюбі двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Getty Images

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка Ренді Гербера з 27-ю річницею їхнього весілля. У своєму Instagram 59-річна зірка опублікувала два пляжних знімки: один нещодавній, інший — із молодості.

«З річницею! 27 років з цією неймовірною людиною. Я почуваюся благословенною, що ти поряд зі мною у всіх злетах і падіннях, які приносить життя. Вдячна тобі за твою силу, підтримку і захист для мене і наших дітей. Сподіваюся, це лише початок! Я кохаю тебе!», — підписала фото Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Пара одружилася 29 травня 1998 року і у шлюбі у них народилося двоє дітей Кая та Преслі. Раніше модель також показувала знімок, який був зроблений у день їхнього весілля, яке, до речі, відбувалося на пляжі. Зірка у важливий день носила білу мінісукню.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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