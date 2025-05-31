- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Красива пара: Сінді Кроуфорд привітала чоловіка з 27-річчям їхнього весілля і показала архівні фото
Вони разом із 90-х і виростили у шлюбі двох дітей.
Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд привітала свого чоловіка Ренді Гербера з 27-ю річницею їхнього весілля. У своєму Instagram 59-річна зірка опублікувала два пляжних знімки: один нещодавній, інший — із молодості.
«З річницею! 27 років з цією неймовірною людиною. Я почуваюся благословенною, що ти поряд зі мною у всіх злетах і падіннях, які приносить життя. Вдячна тобі за твою силу, підтримку і захист для мене і наших дітей. Сподіваюся, це лише початок! Я кохаю тебе!», — підписала фото Кроуфорд.
Пара одружилася 29 травня 1998 року і у шлюбі у них народилося двоє дітей Кая та Преслі. Раніше модель також показувала знімок, який був зроблений у день їхнього весілля, яке, до речі, відбувалося на пляжі. Зірка у важливий день носила білу мінісукню.