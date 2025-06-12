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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Красива пара: "Супермен" Генрі Кавілл вийшов у світ з матір'ю своєї дитини

42-річний актор Генрі Кавілл, відомий багатьом за серіалом «Відьмак» та фільмом «Супермен», уже кілька років у стосунках із Наталі Віскузо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Генрі Кавілл та Наталі Віскузо

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / © Getty Images

Цього тижня пара відвідала разом 71 кінофестиваль у Таорміні. Вони були елегантними і гламурними, а Генрі до того ж продемонстрував і нову зачіску — актор відростив волосся, яке виявляється у нього в’ється. Носив він класичний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.

Наталі ж обрала для червоної доріжки кінофестивалю довгу шовкову сукню-балахон від Taller Marmo з асиметричним подолом. Сукню вона доповнила золотистими босоніжками на підборах, клатчем з вишивкою та романтичною зачіскою з локонами.

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

Нагадаємо, що у Генрі та Наталі нещодавно народилася дитина. Про поповнення стало відомо завдяки папараці, яка сфотографували пару з коляскою в Австралії. Стать, ім’я та дата народження дитини поки невідомі. Раніше, коли Наталі була ще вагітна, їх кілька разів бачили разом. Тоді живіт жінки вже був помітний під одягом.

Також Генрі іноді публікує спільні фото з коханою в Instagram.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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