Красива сім'я: Нікі Гілтон з'явилася на публіці з чоловіком-мільйонером і доньками

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд / © Getty Images

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Пару сфотографували надворі, коли вони йшли на турнір. Нікі носила того дня лаконічну довгу білу сукню з легкої натуральної тканини, яку доповнила смугастим жакетом із двома ґудзиками. Також свій аутфіт світська левиця розбавила діамантовими сережками, прикрасами від свого бренду Theo Grace, окулярами у коричневій оправі, сірими туфлями та невеликою сумкою від Brunello Cucinelli.

Джеймс одягнув на тенісний чемпіонат синій костюм із натуральної тканини у стилі кежуал, який носив із лоферами, окулярами та блакитною сорочкою.

Нікі Хілтон і Джеймс Ротшильд / © Getty Images

Ймовірно після Вімблдону пара одразу вирушила додому до Нью-Йорка, оскільки 15 липня Нікі разом зі своїми двома доньками Лілі-Грейс та Теодорою відвідала святковий захід. Нікі носила того дня смугасту мінісукню з рукавами до ліктя, еспадрільї, а в її руці була коричнева сумка від бренду Miu Miu, заснованого Міуччею Прадою.

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Нікі Гілтон та її доньки / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images