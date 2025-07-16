ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Красива сім'я: Нікі Гілтон з'явилася на публіці з чоловіком-мільйонером і доньками

Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала Лондон, щоб з’явиться на тринадцятому дні Вімблдонського тенісного турніру. Цей захід вона відвідала зі своїм чоловіком-мільйонером Джеймсом Ротшильдом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд / © Getty Images

Пару сфотографували надворі, коли вони йшли на турнір. Нікі носила того дня лаконічну довгу білу сукню з легкої натуральної тканини, яку доповнила смугастим жакетом із двома ґудзиками. Також свій аутфіт світська левиця розбавила діамантовими сережками, прикрасами від свого бренду Theo Grace, окулярами у коричневій оправі, сірими туфлями та невеликою сумкою від Brunello Cucinelli.

Джеймс одягнув на тенісний чемпіонат синій костюм із натуральної тканини у стилі кежуал, який носив із лоферами, окулярами та блакитною сорочкою.

Нікі Хілтон і Джеймс Ротшильд / © Getty Images

Нікі Хілтон і Джеймс Ротшильд / © Getty Images

Ймовірно після Вімблдону пара одразу вирушила додому до Нью-Йорка, оскільки 15 липня Нікі разом зі своїми двома доньками Лілі-Грейс та Теодорою відвідала святковий захід. Нікі носила того дня смугасту мінісукню з рукавами до ліктя, еспадрільї, а в її руці була коричнева сумка від бренду Miu Miu, заснованого Міуччею Прадою.

Нікі Гілтон та її доньки / © Getty Images

Нікі Гілтон та її доньки / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie