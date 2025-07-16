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Красива сім'я: Нікі Гілтон з'явилася на публіці з чоловіком-мільйонером і доньками
Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала Лондон, щоб з’явиться на тринадцятому дні Вімблдонського тенісного турніру. Цей захід вона відвідала зі своїм чоловіком-мільйонером Джеймсом Ротшильдом.
Пару сфотографували надворі, коли вони йшли на турнір. Нікі носила того дня лаконічну довгу білу сукню з легкої натуральної тканини, яку доповнила смугастим жакетом із двома ґудзиками. Також свій аутфіт світська левиця розбавила діамантовими сережками, прикрасами від свого бренду Theo Grace, окулярами у коричневій оправі, сірими туфлями та невеликою сумкою від Brunello Cucinelli.
Джеймс одягнув на тенісний чемпіонат синій костюм із натуральної тканини у стилі кежуал, який носив із лоферами, окулярами та блакитною сорочкою.
Ймовірно після Вімблдону пара одразу вирушила додому до Нью-Йорка, оскільки 15 липня Нікі разом зі своїми двома доньками Лілі-Грейс та Теодорою відвідала святковий захід. Нікі носила того дня смугасту мінісукню з рукавами до ліктя, еспадрільї, а в її руці була коричнева сумка від бренду Miu Miu, заснованого Міуччею Прадою.