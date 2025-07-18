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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
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1 хв

Красива сім'я: "Тор" Кріс Гемсворт на прем'єрі серіалу з дружиною та синами

Зірка фільмів всесвіту Marvel знялася в документальному серіалі.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ельза Патакі та Кріс Гемсворт

Ельза Патакі та Кріс Гемсворт / © Getty Images

Кріс Гемсворт із дружиною Ельзою Патакі відвідали Лондон, де з’явилися на прем’єрі мінісеріалу Limitless: Live Better Now. Захід відбувся у кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square.

Гемсворт позував перед фотографами у синьому костюмі, який носив у поєднанні з сорочкою та білою майкою. Також актор доповнив образ чорними лоферами та декількома прикрасами на шиї. Ельза, яка позувала з чоловіком обійнявши, одягла на захід гламурну мінісукню, яка складалася з двох частин — нижньої сукні на тонких бретельках, а також верхньої сукні-сітки, яка була повністю усипана стразами. Образ вона доповнила гламурними босоніжками з камінням.

Ельза Патакі і Кріс Гемсворт / © Getty Images

Ельза Патакі і Кріс Гемсворт / © Getty Images

Також до них приєдналися їхні сини-близнюки — Трістан та Саша. У Кріса й Ельзи ще є старша дочка Індія Роуз, але вона на цей захід не прийшла.

Ельза Патакі, Кріс Хемсворт та їх діти / © Getty Images

Ельза Патакі, Кріс Хемсворт та їх діти / © Getty Images

Презентація фільму була особливою для Кріса, адже це документальний трисерійний серіал від National Geographic і акторк спробував виконати особливу місію — знайти спосіб прожити довге і найкраще життя. Судячи з трейлера, Гемсворт у серіалі пройде три науково обґрунтовані і найскладніші випробування: він підіймається по крижаному скеледрому заввишки 180 метрів у швейцарських Альпах, тренується з південнокорейським спецназом і навіть грає на барабанах на концерті Еда Ширана.

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