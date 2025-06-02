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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Красива сукня не змогла приховати її вагітний живіт: акторка Ванесса Кірбі вийшла на червону доріжку

Акторка вирішила оголосити про свою вагітність публіці на червоній доріжці і в гарній сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Як і співачка Ріанна на Met Gala, 37-річна британська акторка Ванесса Кірбі повідомила, що чекає свого первістка, доволі яскравим чином, підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею.

Ебон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль, Ванесса Кірбі та Джозеф Квін / © Associated Press

Ебон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль, Ванесса Кірбі та Джозеф Квін / © Associated Press

Вона з’явилася на рекламному заході фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» в Мехіко у гламурному вбранні від Schiaparelli. Це була сукня смарагдового відтінку з американською проймою. Образ вона доповнила взуттям від Manolo Blahnik та прикрасами від Cartier. Кірбі позувала, поклавши руку під живіт.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Нагадаємо, що Ванесса від 2022 року перебуває у стосунках із Полом Рабілем — колишнім професійним гравцем у лакрос, якому зараз 39 років. Наприкінці 2024 року британська акторка та американський спортсмен оголосили про заручини.

Також нещодавно про вагітність подібним чином повідомила Беатріче Борромео — дружина 37-річного П’єра Казірагі, онука княгині Монако та колишньої голлівудської акторки Грейс Келлі.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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