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Красива сукня не змогла приховати її вагітний живіт: акторка Ванесса Кірбі вийшла на червону доріжку
Акторка вирішила оголосити про свою вагітність публіці на червоній доріжці і в гарній сукні.
Як і співачка Ріанна на Met Gala, 37-річна британська акторка Ванесса Кірбі повідомила, що чекає свого первістка, доволі яскравим чином, підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею.
Вона з’явилася на рекламному заході фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» в Мехіко у гламурному вбранні від Schiaparelli. Це була сукня смарагдового відтінку з американською проймою. Образ вона доповнила взуттям від Manolo Blahnik та прикрасами від Cartier. Кірбі позувала, поклавши руку під живіт.
Нагадаємо, що Ванесса від 2022 року перебуває у стосунках із Полом Рабілем — колишнім професійним гравцем у лакрос, якому зараз 39 років. Наприкінці 2024 року британська акторка та американський спортсмен оголосили про заручини.
Також нещодавно про вагітність подібним чином повідомила Беатріче Борромео — дружина 37-річного П’єра Казірагі, онука княгині Монако та колишньої голлівудської акторки Грейс Келлі.