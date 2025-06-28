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- Шоу-бізнес
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Красива та щаслива: Лорен Санчес з'явилася на публіці наступного дня після розкішного весілля
Розглядаємо перші фотографії пари після їхнього розкішного весілля.
28 червня Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес Безос заскочили фотографи, коли пара залишала свій готель у Венеції. Вони були у чудовому настрої: багато усміхалися і Лорен, побачивши фотографів, мило всім махала руками.
Подружжя було одягнено лаконічно та по-літньому. Лорен обрала чорну мінісукню з відкритими плечима і великим рюшем, яку доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою та сумкою Hermès Kelly зі шкіри.
Нова дружина мільярдера також зробила гарне укладання, макіяж, одягла окуляри Saint Laurent. Джефф Безос носив футболку кольору латте та стильні сонцезахисні окуляри.
У таких образах пара відвідала ресторан Harry’s Bar у Венеції, але вирушила до нього водним таксі.
Пару сфотографували і біля ресторану. Лорен підкреслила ноги лаконічними чорними мюлями.
Нагадаємо, що бюджет їхнього триденного свята у Венеції, за даними інсайдерів, склав близько 55 мільйонів доларів. Наречена сяяла перед майже 200 VIP-гостями на острові Сан-Джорджо-Маджоре у весільній сукні від Dolce & Gabbana, у діамантах та фаті.