Красива та щаслива: Лорен Санчес з'явилася на публіці наступного дня після розкішного весілля

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

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28 червня Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес Безос заскочили фотографи, коли пара залишала свій готель у Венеції. Вони були у чудовому настрої: багато усміхалися і Лорен, побачивши фотографів, мило всім махала руками.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Подружжя було одягнено лаконічно та по-літньому. Лорен обрала чорну мінісукню з відкритими плечима і великим рюшем, яку доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою та сумкою Hermès Kelly зі шкіри.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Нова дружина мільярдера також зробила гарне укладання, макіяж, одягла окуляри Saint Laurent. Джефф Безос носив футболку кольору латте та стильні сонцезахисні окуляри.

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Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

У таких образах пара відвідала ресторан Harry’s Bar у Венеції, але вирушила до нього водним таксі.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Пару сфотографували і біля ресторану. Лорен підкреслила ноги лаконічними чорними мюлями.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Нагадаємо, що бюджет їхнього триденного свята у Венеції, за даними інсайдерів, склав близько 55 мільйонів доларів. Наречена сяяла перед майже 200 VIP-гостями на острові Сан-Джорджо-Маджоре у весільній сукні від Dolce & Gabbana, у діамантах та фаті.

Джефф Безос та Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images