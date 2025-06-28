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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
9259
Час на прочитання
1 хв

Красива та щаслива: Лорен Санчес з'явилася на публіці наступного дня після розкішного весілля

Розглядаємо перші фотографії пари після їхнього розкішного весілля.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес та Джефф Безос

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

28 червня Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес Безос заскочили фотографи, коли пара залишала свій готель у Венеції. Вони були у чудовому настрої: багато усміхалися і Лорен, побачивши фотографів, мило всім махала руками.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Подружжя було одягнено лаконічно та по-літньому. Лорен обрала чорну мінісукню з відкритими плечима і великим рюшем, яку доповнила солом’яним капелюхом із чорною стрічкою та сумкою Hermès Kelly зі шкіри.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Нова дружина мільярдера також зробила гарне укладання, макіяж, одягла окуляри Saint Laurent. Джефф Безос носив футболку кольору латте та стильні сонцезахисні окуляри.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

У таких образах пара відвідала ресторан Harry’s Bar у Венеції, але вирушила до нього водним таксі.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Пару сфотографували і біля ресторану. Лорен підкреслила ноги лаконічними чорними мюлями.

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Нагадаємо, що бюджет їхнього триденного свята у Венеції, за даними інсайдерів, склав близько 55 мільйонів доларів. Наречена сяяла перед майже 200 VIP-гостями на острові Сан-Джорджо-Маджоре у весільній сукні від Dolce & Gabbana, у діамантах та фаті.

Джефф Безос та Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Джефф Безос та Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

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