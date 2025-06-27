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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

Красива та стильна: Гайді Клум продемонструвала два луки в Лос-Анджелесі

На інтерв’ю вона прийшла розповісти про реалітішоу «Проєкт подіум». Гайді була ведучою цього шоу протягом 16 сезонів і після перерви знову повертається до цієї роботи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Поки такі знаменитості, як Кім Кардашян і Вітторія Черетті проводять час у Венеції, святкуючи весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, Гайді Клум не опинилася серед списку запрошених. Модель проводить час у Лос-Анджелесі та потрапила під приціл папараці двічі.

Гайді сходила на інтерв’ю на шоу Jimmy Kimmel Live. Спочатку відому німецьку модель помітили, коли вона прямувала на програму і була одягнена в костюм кремового відтінку, який включав жилет із зав’язками на запах, а також широкі штани. Образ вона доповнила туфлями зі зміїною шкіри, окулярами-авіаторами та улюбленою сумкою від Birkin.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Вдруге її помітили вже після програми. Гайді вийшла зі студії в чорній мінісукні від бренду Magda Butrym, яку прикрашала велика рожева квітка з тканини. Образ модель доповнила окулярами, чорними колготками та туфлями на підборах.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Нещодавно в цих окулярах модель знімалася в рекламі бренду Calzedonia, тому не лише позувала для знімальної команди, а й потрапила під приціл папараці. Команда костюмерів підібрала для Гайді приголомшливе вбрання, яке включало штани та куртку зі світло-блакитного деніму. Але головний акцент в образі був на її купальнику — модель одягла також бюстьє ніжно-блакитного кольору з тонкими бретельками і складками.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
621
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