Красива та стильна пара: син Шварценеггера відвідав модний показ із нареченою

Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер / © Getty Images

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31-річний Патрік Шварценеггер — один із дітей Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер разом із коханою моделлю Еббі Чемпіон відвідав Тиждень моди. Актор і модель з’явилися на показі Модного дому Balenciaga, який відбувся в Парижі і став прощальним шоу для колишнього креативного директора бренду Демни Гвасалії, який перейшов працювати в Gucci.

Пара була одягнена у все чорне — вони люблять носити вбрання в одному стилі. Цього разу Еббі була в широких джинсах та шкіряній куртці з назвою бренду на грудях, а також доповнила образ сонцезахисними окулярами та гостроносими туфлями. А ось Патрік віддав перевагу штанам, поло, шкіряному плащу.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Раніше пара також відвідала Лондон, де обнявшись позували фотографам перед прем’єрою фільму «F1 Фільм», у якому головну роль зіграв Бред Пітт. Патрік з'явився на заході разом з Tommy Hilfiger, який включав темно-синій жакет, білі штани сорочку. Яскравою деталлю луку була червоно-біла хустка в нагрудній кишені, яка поєднувалась за стилем з вбранням його нареченої Еббі, яка прийшла в червоному костюмі з «жатою» тканиною і білою сорочкою з таким же ефектом. Образ Еббі доповнили білі туфлі, кілька золотих прикрас та зачіска високий хвіст.

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Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press