ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

Красива та стильна пара: син Шварценеггера відвідав модний показ із нареченою

Пара у схожих образах відвідала Париж та прощальне шоу відомого дизайнера.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер

Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер / © Getty Images

31-річний Патрік Шварценеггер — один із дітей Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер разом із коханою моделлю Еббі Чемпіон відвідав Тиждень моди. Актор і модель з’явилися на показі Модного дому Balenciaga, який відбувся в Парижі і став прощальним шоу для колишнього креативного директора бренду Демни Гвасалії, який перейшов працювати в Gucci.

Пара була одягнена у все чорне — вони люблять носити вбрання в одному стилі. Цього разу Еббі була в широких джинсах та шкіряній куртці з назвою бренду на грудях, а також доповнила образ сонцезахисними окулярами та гостроносими туфлями. А ось Патрік віддав перевагу штанам, поло, шкіряному плащу.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Раніше пара також відвідала Лондон, де обнявшись позували фотографам перед прем’єрою фільму «F1 Фільм», у якому головну роль зіграв Бред Пітт. Патрік з'явився на заході разом з Tommy Hilfiger, який включав темно-синій жакет, білі штани сорочку. Яскравою деталлю луку була червоно-біла хустка в нагрудній кишені, яка поєднувалась за стилем з вбранням його нареченої Еббі, яка прийшла в червоному костюмі з «жатою» тканиною і білою сорочкою з таким же ефектом. Образ Еббі доповнили білі туфлі, кілька золотих прикрас та зачіска високий хвіст.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie