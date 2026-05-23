Красива Єва Лонгорія зачарувала на червоній доріжці кутюрною сукнею, схожою на мушлю

Від акторки просто не можливо було відірвати погляд.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія продовжує свій марафон ефектних виходів на Лазуровому узбережжі. Цього разу вона побувала на прем’єрі фільму «День народження» (The Birthday Party), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

Красуня вийшла на червону доріжку у розкішній кутюрній білій сукні до підлоги з колекції весна-літо 2026 бренду Tamara Ralph.

Вбрання фасону «русалка» мало оголені плечі, шлейф і декор спереду, який був схожий на морську мушлю. Сукня була оздоблена стразами і перлинами, які виблискували від спалахів фотокамер.

Образ Лонгорія доповнила гарною зачіскою з локонами, які спадали на спину, макіяжем з довгими віями і помадою темно-бежевого відтінку. Лук зірка завершила діамантовим комплектом прикрас.

Нагадаємо, Єва Лонгорія сяяла на галавечорі amfAR у сукні-бюстьє насиченого рубінового відтінку від Sophie Couture.

