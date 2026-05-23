Красива Єва Лонгорія зачарувала на червоній доріжці кутюрною сукнею, схожою на мушлю
Від акторки просто не можливо було відірвати погляд.
Єва Лонгорія продовжує свій марафон ефектних виходів на Лазуровому узбережжі. Цього разу вона побувала на прем’єрі фільму «День народження» (The Birthday Party), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
Красуня вийшла на червону доріжку у розкішній кутюрній білій сукні до підлоги з колекції весна-літо 2026 бренду Tamara Ralph.
Вбрання фасону «русалка» мало оголені плечі, шлейф і декор спереду, який був схожий на морську мушлю. Сукня була оздоблена стразами і перлинами, які виблискували від спалахів фотокамер.
Образ Лонгорія доповнила гарною зачіскою з локонами, які спадали на спину, макіяжем з довгими віями і помадою темно-бежевого відтінку. Лук зірка завершила діамантовим комплектом прикрас.
