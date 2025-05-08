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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
2 хв

Красиві і стильні: учасниці шоу "Холостяк" на івенті у Києві

Дівчата взяли участь у заході, на якому говорили про правильні харчові звички.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Переможниця «Холостяка-12», модель та інфлюенсерка Катерина Лозовицька та учасниці «Холостяка-13» Аліна Пухальська, Ксенія Щербач і Вероніка Дорошко відвідали Public Talk «Жити, щоб їсти. Їсти, щоб жити» від школи нутриціології Nutri Lab, який відбувся у закладі Belkin у Києві.

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Аліна Пухальська

Аліна Пухальська

На заході говорили про баланс у стосунках із тілом та їжею, чому турбота про себе розпочинається не з обмежень, а з усвідомленості. Лікарка-дієтологиня і експертка школи нутриціології Софія Килин поділилася простими і зрозумілими підходами до харчування, які допомагають почути своє тіло, розпізнати його потреби та навчитися ставитися до їжі, як до ресурсу турботи, а не контролю. Зокрема, наголосили на тому, що важливо перестати сприймати їжу, як ворога або джерело провини. Харчування — це про турботу, а не про контроль. І саме з цього починається шлях любові до себе.

Катерина Лозовицька, засновниця школи Алла Войтенко і Софія Килин

Катерина Лозовицька, засновниця школи Алла Войтенко і Софія Килин

Катерина Лозовицька долучилася до обговорення теми, поділилася власними харчовими звичками і тим, як із часом навчилася слухати себе і приймати своє тіло. Її досвід став прикладом того, що шлях до балансу — це не про ідеальність, а про турботу та усвідомленість.

Катерина Лозовицька, Алла Войтенко і Софія Килин

Катерина Лозовицька, Алла Войтенко і Софія Килин

На івенті також побували: акторка Анна Саліванчук, співачка Марта Адамчук і ISKRA, співак Нікіта Кісельов, акторка «Жіночого Кварталу» Катерина Нікітіна, телеведуча Мирослава Мандзюк, радіоведуча Анна Астровська, та інші.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов

Катерина Нікітіна, Алла Войтенко і Анна Астровська

Катерина Нікітіна, Алла Войтенко і Анна Астровська

Учасники івенту

Учасники івенту

Анна Астровська

Анна Астровська

ISKRA

ISKRA

У другій частині події учасники взяли участь у майстер-класі зі створення особистої карти здорового харчування, яку для них провела найбільша жіноча спільнота Києва Girls Time. Під час нього експертка-дієтологиня поділилася своїми знаннями вибудовування здорових стосунків із їжею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
846
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