Красиві і стильні: учасниці шоу "Холостяк" на івенті у Києві

Катерина Лозовицька

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Переможниця «Холостяка-12», модель та інфлюенсерка Катерина Лозовицька та учасниці «Холостяка-13» Аліна Пухальська, Ксенія Щербач і Вероніка Дорошко відвідали Public Talk «Жити, щоб їсти. Їсти, щоб жити» від школи нутриціології Nutri Lab, який відбувся у закладі Belkin у Києві.

Катерина Лозовицька

Аліна Пухальська

На заході говорили про баланс у стосунках із тілом та їжею, чому турбота про себе розпочинається не з обмежень, а з усвідомленості. Лікарка-дієтологиня і експертка школи нутриціології Софія Килин поділилася простими і зрозумілими підходами до харчування, які допомагають почути своє тіло, розпізнати його потреби та навчитися ставитися до їжі, як до ресурсу турботи, а не контролю. Зокрема, наголосили на тому, що важливо перестати сприймати їжу, як ворога або джерело провини. Харчування — це про турботу, а не про контроль. І саме з цього починається шлях любові до себе.

Катерина Лозовицька, засновниця школи Алла Войтенко і Софія Килин

Катерина Лозовицька долучилася до обговорення теми, поділилася власними харчовими звичками і тим, як із часом навчилася слухати себе і приймати своє тіло. Її досвід став прикладом того, що шлях до балансу — це не про ідеальність, а про турботу та усвідомленість.

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Катерина Лозовицька, Алла Войтенко і Софія Килин

На івенті також побували: акторка Анна Саліванчук, співачка Марта Адамчук і ISKRA, співак Нікіта Кісельов, акторка «Жіночого Кварталу» Катерина Нікітіна, телеведуча Мирослава Мандзюк, радіоведуча Анна Астровська, та інші.

Анна Саліванчук

Марта Адамчук

Нікіта Кісельов

Катерина Нікітіна, Алла Войтенко і Анна Астровська

Учасники івенту

Анна Астровська

ISKRA

У другій частині події учасники взяли участь у майстер-класі зі створення особистої карти здорового харчування, яку для них провела найбільша жіноча спільнота Києва Girls Time. Під час нього експертка-дієтологиня поділилася своїми знаннями вибудовування здорових стосунків із їжею.