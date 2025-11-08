Красивою бути важко: Демі Мур показала закулісся гламурного життя в короткому відео

Демі Мур / © Associated Press

Реклама

У відео, стиліст Демі Бред Горескі натягує на її руки обтислі білі рукавички Balenciaga вартістю 1500 євро. Горескі довелося докласти чималих зусиль, щоб натягнути білі рукавички на руки Мур, через що акторка ледь не впала назад.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

«Не таке вже гламурне закулісся перед церемонією вручення премії „Жінка року“ @glamourmag… рукавички НЕ знімаються!» — написала 62-річна акторка в Instagram.

У відео також взяли участь перукар Мур Дімітріс Джіаннетос, візажист Рокеель Лізама і мініатюрний чихуахуа акторки на окличку Пілаф, з яким вона не розлучається.

Реклама

Окрім рукавичок, Демі також була одягнена в штанне вбрання з дебютної колекції дизайнера П’єрпаоло Піччолі як креативного директора Модного дому Balenciaga. Мур сяяла на червоній доріжці в мінімалістичному, але ефективно структурованому ансамблі, що включав топ-туніку без бретельок, а також прямі класичні штани зі стрілками.

© Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото) © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Демі Мур / © Getty Images