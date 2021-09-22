Крихітка на мільйон: Демі Роуз у мереживному бюстьє-корсеті похизувалася великими грудьми

Крихітка на мільйон: Демі Роуз у мереживному бюстьє-корсеті похизувалася великими грудьми

Модель у нових сексуальних луках продемонструвала пишні форми.

Демі Роуз не втомлюється засипати фоловерів в Instagram своїми пікантними знімками. Ось і зараз вона поповнила фотоблог відвертим контентом.

Демі одягла чорне мереживне бюстьє-корсет і чорну білизну і влаштувала фотосет на балконі, звідки відкривався прекрасний краєвид на італійський курорт — Позітано.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Модель спокусливо позувала на камеру, демонструючи пишне декольте, тонку талію і широкі стегна. Дівчина з такими формами — мрія багатьох чоловіків.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Ще Демі вирішила показати свій пишний бюст у коричневому бікіні з торочкою. Свій пляжний лук вона доповнила парео з принтом, яке зав'язала на талії.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

До слова, минулого разу Роуз у коричневому бікіні великим планом продемонструвала на камеру свої величезні сідниці.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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