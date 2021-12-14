Крихітка на мільйон: Надя Дорофєєва в екстремально короткій сукні похизувалася стрункими ногами

Співачка в ефектному вбранні сфотографувалася у ліфті.
Надя Дорофєєва потішила фоловерів в Instagram новим знімком, на якому вона продемонструвала ефектний образ.
Співачка позувала в ліфті, прикрашеному дощиком, у сексуальній сріблястій мінісукні з блискітками та драпуванням, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру та ноги.
Вбрання Надя поєднала з бежевими босоніжками на шпильці. Волосся її було акуратно укладене, а на обличчі був вечірній макіяж.
У руці Дорофєєва тримала келих з ігристим вином.
До речі, з келихом алкогольного напою позувала перед камерою також "Холостячка" Злата Огнєвіч.
Читайте також: