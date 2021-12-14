Крихітка на мільйон: Надя Дорофєєва в екстремально короткій сукні похизувалася стрункими ногами

Співачка в ефектному вбранні сфотографувалася у ліфті.

Надя Дорофєєва потішила фоловерів в Instagram новим знімком, на якому вона продемонструвала ефектний образ.

Співачка позувала в ліфті, прикрашеному дощиком, у сексуальній сріблястій мінісукні з блискітками та драпуванням, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру та ноги.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Вбрання Надя поєднала з бежевими босоніжками на шпильці. Волосся її було акуратно укладене, а на обличчі був вечірній макіяж.

У руці Дорофєєва тримала келих з ігристим вином.

До речі, з келихом алкогольного напою позувала перед камерою також "Холостячка" Злата Огнєвіч.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

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