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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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156
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1 хв

Кріс Дженнер одягла оксамитову накидку Елізабет Тейлор зі скорпіонами

Телезірка продемонструвала на червоній доріжці архівну накидку голлівудської акторки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Associated Press

Бізнесвумен і зірка реалітішоу — 70-річна Кріс Дженнер — надихнулася образом своєї доньки Кім Кардаш’ян та Елізабет Тейлор, обираючи вбрання для прем’єри другого сезону серіалу «Усе по-чесному» (All’s Fair) на Римському кінофестивалі.

На червоній доріжці жінка постала в чорній оксамитовій накидці, яку Тейлор свого часу одягала на святкування 40-річчя Грейс Келлі у Монте-Карло 1969 року. Річ була створена брендом Tiziani і прикрашена вишитими скорпіонами — на честь знака зодіаку принцеси Грейс, Скорпіона.

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Дженнер же доповнила образ білими рукавичками, а також одягла під накидку білу сукню і вишканів діаманти — сережки і кольє.

Раніше цього місяця її донька Кім носила таку ж саму накидку із зображенням скорпіонів під час знімань. Побачити образ Кім можна було у трейлері.

Кім Кардашян / Фото: скриншот з відео

Кім Кардашян / Фото: скриншот з відео

Судячи зі слів Кім, які вона написала Instagram Stories, накидка є оригіналом.

«Цікавий факт про накидку, у якій моя мама», — написала Кардаш’ян. «Вона належала Елізабет Тейлор, а тепер є власністю моєї мами, яка люб’язно дозволила мені одягнути її для серіалу „Усе по-чесному“».

Накидка Елазібет тейлор / © Associated Press

Накидка Елазібет тейлор / © Associated Press

Елізабет Тейлор та її чоловік на вечірці княгині / © Associated Press

Елізабет Тейлор та її чоловік на вечірці княгині / © Associated Press

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