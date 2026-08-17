Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес розповіли про своє таємне весілля та показали перші фото

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Кріштіану Роналду

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41-річний футболіст Кріштіану Роналду та 32-річна Джорджина Родрігес зареєстрували шлюб 11 серпня у португальському Кашкайші, влаштувавши максимально закриту цивільну церемонію у своєму будинку. Це сталося рівно в десяту річницю того дня, коли вони вперше зустрілися в магазині Gucci в Мадриді, і рівно через рік після заручин.

Про те, як пройшло їхнє таємне весілля, пара розповіла журналу Vogue.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Кріштіану Роналду

Замість масштабного святкування з численними гостями Роналду та Родрігес обрали максимально інтимний формат. Вони обмінялися обітницями у вітальні свого будинку в Кашкайші, де зазвичай снідають, обідають і проводять час усією родиною. Джорджина пояснила, що хотіла, щоб через 30 років їхні діти могли згадувати саме цей стіл як місце, де батьки дали один одному весільні обітниці.

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«Коли я була маленькою, я мріяла про найбільший замок, найбільшу карету, найдовше плаття та корону, усіяну діамантами. А тепер я кажу: ні. Я хочу чогось камерного — з моїм партнером і нашими дітьми, вдома. Бо замки, будинки, острови, коні, машини: усе це у нас під рукою щодня. Але щось інтимне — це для нас щось незвичайне», — розповіла Родрігес виданню Vogue.

При цьому Джорджина не відмовилася від розкоші повністю. Для весілля вона обрала прикраси Chopard, зокрема кольє Garden of Kalahari з 50-каратним діамантом ідеальної чистоти.

Весільні образи для пари створив креативний директор Gucci Демна Гвасалія. Джорджина одягла білий шовковий костюм з обтислою спідницею до колін та атласні туфлі з фірмовою деталлю у вигляді срібного кінського трензеля. Кріштіану обрав світло-бежевий костюм і лофери, а діти пари також були одягнені в вбрання від Gucci. Вибір бренду став символічним, оскільки саме в магазині Gucci в Мадриді десять років тому Роналду та Родрігес вперше зустрілися.

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Весільним фотографом став Юрген Теллер. За словами Джорджини, вона не хотіла традиційного сімейного альбому і віддала перевагу фотографіям, які б мали вигляд як витвори мистецтва.

Після церемонії подружжя вирушило до святилища Фатімської Богоматері, де отримало благословення від священика. Медовий місяць вони вирішили не влаштовувати: вже наступного дня Роналду мав повернутися до Саудівської Аравії через початок футбольного сезону.

Для цієї пари весілля стало продовженням десятирічної історії кохання. Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році, коли Джорджина працювала продавчинею в Gucci. Зараз у них велика родина, а їхні п’ятеро дітей стали головними учасниками їхнього весільного дня.

«У майбутньому у нас буде велике весілля, щоб ми могли відсвяткувати цю подію з родиною та друзями», — додала Родрігес.

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