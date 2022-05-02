Кріштіану Роналду зворушив підписників знімком із новонародженою дочкою

Футболіст поділився в блогу ще одним знімком, на якому сфотографований разом з новонародженою дочкою.

У квітні Кріштіану та його кохана Джорджина Родрігес повідомили, що вони втратили новонародженого сина. Хлопчик помер під час пологів, а його сестра вижила.

Футболіст уже ділився першою сімейною фотографією, на якій зображений з коханою та всіма своїми дітьми. А тепер опублікував цей ніжний чорно-білий кадр, на якому тримає малечу на руках. Підпис до знімку свідчить: "Вічне кохання…❤️".

Футболіст забрав кохану з пологового будинку, за кілька днів після трагедії. У підписі під першим сімейним знімком Кріштіану подякував публіці та шанувальникам за підтримку в один із найскладніших періодів у своєму житті.

"Ми хочемо подякувати всім за добрі слова та жести. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої родини. Тепер настав час бути вдячними за життя, яке ми щойно вітали у цьому світі ❤️".

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