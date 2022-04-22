Кріштіану та Джорджина показали перше фото новонародженої доньки та подякували за підтримку

Під час пологів Джорджина втратила сина. Пара переживає зараз тяжкий період.

Футболіст забрав кохану з пологового будинку, через кілька днів після трагедії, як його партнерка втратила дитину під час пологів. У пари мала народитися двійня, але, нажаль, під час пологів хлопчик помер, вижила тільки дівчинка.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес опублікували в соцмережах однаковий знімок, на якому вони заскочені вдома разом з дітьми та новонародженою. Підпис під фото свідчить:

"Дім, милий дім. Джіо і наша малеча, нарешті, разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова та жести. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої родини. Тепер настав час бути вдячними за життя, яке ми щойно вітали у цьому світі ❤️".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес 12 листопада 2017 року народила Кріштіану дочку Алану Мартіну. Також футболіст має трьох старших дітей, народжених сурогатними матерями.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з новонародженою дочкою, 2017 рік / Криштиану Роналду/Instagram

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