- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Кріссі Метц у милій сукні з квітковим принтом і рукавами-буфами потрапила до об’єктивів папараці
45-річна американська акторка обожнює флористичні орнаменти, тому часто носить такі вбрання.
До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Кріссі Метц, яка обрала для свого виходу жіночний образ.
На ній була мила жакардова чорна сукня з помаранчево-зеленим квітковим принтом. Вбрання мало рукави-буфи, комір із чорним бантом-стрічкою та золотою брошкою з камінцем та спідницю фасону «тюльпан».
Аутфіт Метц доповнила чорними прозорими рукавами з бантами, чорними щільними колготами і чорними ботильйонами на стійких підборах. У Метц було укладання з локонами і макіяж із рожевими рум’янами.
Нагадаємо, Кріссі Метц у сукні з квітами та рюшами сходила на ранкове шоу.