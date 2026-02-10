Кріссі Метц у милій сукні з квітковим принтом і рукавами-буфами потрапила до об’єктивів папараці

Кріссі Метц / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Кріссі Метц, яка обрала для свого виходу жіночний образ.

На ній була мила жакардова чорна сукня з помаранчево-зеленим квітковим принтом. Вбрання мало рукави-буфи, комір із чорним бантом-стрічкою та золотою брошкою з камінцем та спідницю фасону «тюльпан».

Кріссі Метц / © Getty Images

Аутфіт Метц доповнила чорними прозорими рукавами з бантами, чорними щільними колготами і чорними ботильйонами на стійких підборах. У Метц було укладання з локонами і макіяж із рожевими рум’янами.

