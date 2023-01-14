Кріссі Тейген стала мамою: про це розповів її чоловік Джон Ледженд

44-річний Ледженд поділився цією новиною під час виступу на приватному концерті у п'ятницю ввечері, розповівши присутнім, що він та його дружина вітали "сьогодні вранці малюка".

"Який благословенний день", — сказав співак, додавши, що, хоча він "не виспався", він почував себе "зарядженим енергією" після того, як провів "багато часу" поряд з Кріссі в лікарні, — повідомляє Daily Mail.

Інформацію підтверджують шанувальники Джона Ледженда, які були присутні на концерті. Один із фанів написав у твітері: "@johnlegend щойно сказав нам, що цього ранку в нього народилася дитина, #вітаю".

Зазначимо, що сама модель поки що новиною у своїх соціальних мережах не ділилася.

Радісна новина про народження третього малюка сталася майже через два роки після того, як Кріссі та Джон трагічно втратили свого сина Джека на 20-му тижні вагітності. Пізніше модель розповіла, що смерть немовляти сталася не в результаті викидня, а в результаті аборту, оскільки через ускладнення вагітності лікарям не вдалося її зберегти і було ухвалено екстрене рішення. Тейген пояснила, що ухвалила "важке рішення" перервати вагітність після того, як змирилася з тим фактом, що ні вона, ні Джек, швидше за все, не виживуть інакше.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

Читайте також: