Шоу-бізнес
223
1 хв

Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці у прозорій блискучій сукні

Попри лютневі морози відома красуня не відмовилась від гламуру та тренду на прозорість.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Associated Press

Напередодні знімань фіналу талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix, 40-річна модель Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці. Вона є однією із суддей у цьому шоу, тому прийшла на захід і позувала фотографам.

Кріссі обрала для заходу повністю прозору сукню від The New Arrivals прикрашену сріблястим камінням. Це вбрання мало вбудоване боді чорного кольору і тонкі бретельки.

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Вона доповнила цей образ прикрасами від Gucci та взуттям Tom Ford на високих підборах, однак головною окрасою луку, навіть попри її гламурну сукню, стала зачіска, адже волосся Тейген було розпущене та вкладене в об’ємні пухнасті локони.

Підтримати її на заході прийшов чоловік співак Джон Ледженд. Пара у шлюбі від 2013 року а також мають чотирьох дітей.

Кріссі Тейген та її чоловік Джон Ледженд / © Associated Press

Кріссі Тейген та її чоловік Джон Ледженд / © Associated Press

Окрім Кріссі суддівські крісла в шоу також займали Сара Мішель Геллар та Джеллі Ролл. Сара Мішель, як і Тейген, прийшла на фінальну програму у гламурній сукні, але золотого відтінку. Вбрання зірки з вирізом під грудьми було від бренду Maria Lucia Hohan.

Кріссі Тейген, Сара Мішель Геллар, Джеллі Ролл та переможець шоу TJ Salta / © Associated Press

Кріссі Тейген, Сара Мішель Геллар, Джеллі Ролл та переможець шоу TJ Salta / © Associated Press

Стиль Кріссі Тейген (20 фото)

Крисси Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Associated Press

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген / © Getty Images

Крисси Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген_1 / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген / © Getty Images

© Getty Images

Крисси Тейген / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген / © Getty Images

© Getty Images

Крисси Тейген_2 / © Getty Images

© Getty Images

Крисси Тейген_1 / © Getty Images

© Getty Images

Крисси Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Крисси Тейген / © Getty Images

© Getty Images

Кріссі Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кріссі Тейген / © Associated Press

© Associated Press

Кріссі Тейген_2 / © Associated Press

© Associated Press

