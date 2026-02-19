- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці у прозорій блискучій сукні
Попри лютневі морози відома красуня не відмовилась від гламуру та тренду на прозорість.
Напередодні знімань фіналу талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix, 40-річна модель Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці. Вона є однією із суддей у цьому шоу, тому прийшла на захід і позувала фотографам.
Кріссі обрала для заходу повністю прозору сукню від The New Arrivals прикрашену сріблястим камінням. Це вбрання мало вбудоване боді чорного кольору і тонкі бретельки.
Вона доповнила цей образ прикрасами від Gucci та взуттям Tom Ford на високих підборах, однак головною окрасою луку, навіть попри її гламурну сукню, стала зачіска, адже волосся Тейген було розпущене та вкладене в об’ємні пухнасті локони.
Підтримати її на заході прийшов чоловік співак Джон Ледженд. Пара у шлюбі від 2013 року а також мають чотирьох дітей.
Окрім Кріссі суддівські крісла в шоу також займали Сара Мішель Геллар та Джеллі Ролл. Сара Мішель, як і Тейген, прийшла на фінальну програму у гламурній сукні, але золотого відтінку. Вбрання зірки з вирізом під грудьми було від бренду Maria Lucia Hohan.