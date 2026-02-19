Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці у прозорій блискучій сукні

Кріссі Тейген / © Associated Press

Напередодні знімань фіналу талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix, 40-річна модель Кріссі Тейген з’явилася на червоній доріжці. Вона є однією із суддей у цьому шоу, тому прийшла на захід і позувала фотографам.

Кріссі обрала для заходу повністю прозору сукню від The New Arrivals прикрашену сріблястим камінням. Це вбрання мало вбудоване боді чорного кольору і тонкі бретельки.

Кріссі Тейген / © Associated Press

Вона доповнила цей образ прикрасами від Gucci та взуттям Tom Ford на високих підборах, однак головною окрасою луку, навіть попри її гламурну сукню, стала зачіска, адже волосся Тейген було розпущене та вкладене в об’ємні пухнасті локони.

Підтримати її на заході прийшов чоловік співак Джон Ледженд. Пара у шлюбі від 2013 року а також мають чотирьох дітей.

Кріссі Тейген та її чоловік Джон Ледженд / © Associated Press

Окрім Кріссі суддівські крісла в шоу також займали Сара Мішель Геллар та Джеллі Ролл. Сара Мішель, як і Тейген, прийшла на фінальну програму у гламурній сукні, але золотого відтінку. Вбрання зірки з вирізом під грудьми було від бренду Maria Lucia Hohan.

Кріссі Тейген, Сара Мішель Геллар, Джеллі Ролл та переможець шоу TJ Salta / © Associated Press