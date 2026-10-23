- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Крістен Белл показала дві модні сумки на різний бюджет і як їх стилізувати
Акторка Крістен Белл знає, як зробити повсякденний образ стильним завдяки вдалим аксесуарам, але також показала, що вартість цих аксесуарів зовсім не має значення.
Зірка привернула увагу одразу двома сумками, які демонструють різні підходи до моди: елегантною шкіряною моделлю Chanel насиченого бордового відтінку та практичною полотняною сумкою з персоналізацією від BaubleBar.
Обидва варіанти відповідають актуальним тенденціям, але мають зовсім різний стиль та вартість. Бордова сумка робила образ вишуканим і підійшла би для будь-якого образу, тоді як полотняна модель — це більше варіант на щодень.
Основою її першого образу, окрім бордової сумки, став кашеміровий светр зі смужками від Guest in Residence — бренду моделі Джіджі Хадід, також у луку присутні шапка біні насиченого вишневого кольору та широкі джинси темно-синього відтінку індиго. Бордова сумка добре поєднується з одягом акторки і стала акцентом образу.
У іншому своєму луку Крістен поєднала виварені джинси, звичайні білу футболку та оверсайз жакет чорного кольору. Лук доповнили туфлі, окуляри та пасок на талії. Сумка акторки у цьому образі коштує лише 78 доларів, але її практичність та зручність робить аксесуар незамінним.