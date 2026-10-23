Крістен Белл показала дві модні сумки на різний бюджет і як їх стилізувати

Крістен Белл / © Getty Images

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Зірка привернула увагу одразу двома сумками, які демонструють різні підходи до моди: елегантною шкіряною моделлю Chanel насиченого бордового відтінку та практичною полотняною сумкою з персоналізацією від BaubleBar.

Обидва варіанти відповідають актуальним тенденціям, але мають зовсім різний стиль та вартість. Бордова сумка робила образ вишуканим і підійшла би для будь-якого образу, тоді як полотняна модель — це більше варіант на щодень.

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Крістен Белл / © Getty Images

Основою її першого образу, окрім бордової сумки, став кашеміровий светр зі смужками від Guest in Residence — бренду моделі Джіджі Хадід, також у луку присутні шапка біні насиченого вишневого кольору та широкі джинси темно-синього відтінку індиго. Бордова сумка добре поєднується з одягом акторки і стала акцентом образу.

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У іншому своєму луку Крістен поєднала виварені джинси, звичайні білу футболку та оверсайз жакет чорного кольору. Лук доповнили туфлі, окуляри та пасок на талії. Сумка акторки у цьому образі коштує лише 78 доларів, але її практичність та зручність робить аксесуар незамінним.

Крістен Белл / © Getty Images

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