Шоу-бізнес

Шоу-бізнес
284
1 хв

Крістен Стюарт у смугастому вбранні від Tom Ford з’явилася на кінофестивалі в Палм-Спрінгс

35-річна акторка у вбранні чоловічого крою позувала перед фотографами на заході.

Автор публікації
Аліна Онопа
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт відвідала церемонію вручення нагород Variety Creative Impact Awards і захід «10 режисерів, яких варто подивитися», які відбулися у межах щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс у Каліфорнії.

Акторка обрала для своєї появи маскулінний чорний костюм у білу смужку з колекції Tom Ford Resort 2026, що складався з жакета і широких штанів із чорним ремінцем та золотою пряжкою. На зірці також була чорно-біла смугаста сорочка з білим коміром-стійкою і білими манжетами, ґудзики якої вона розстебнула до половини та блиснула смужкою від бюстгальтера.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Стюарт доповнила вбрання чорними гостроносими туфлями. У неї була хвиляста зачіска з коротким чубчиком, макіяж із рожевими рум’янами і срібне кольє на шиї.

Нагадаємо, Крістен Стюарт у прозорій спідниці потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

284
