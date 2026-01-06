Крістен Стюарт у смугастому вбранні від Tom Ford з’явилася на кінофестивалі в Палм-Спрінгс

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт відвідала церемонію вручення нагород Variety Creative Impact Awards і захід «10 режисерів, яких варто подивитися», які відбулися у межах щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс у Каліфорнії.

Акторка обрала для своєї появи маскулінний чорний костюм у білу смужку з колекції Tom Ford Resort 2026, що складався з жакета і широких штанів із чорним ремінцем та золотою пряжкою. На зірці також була чорно-біла смугаста сорочка з білим коміром-стійкою і білими манжетами, ґудзики якої вона розстебнула до половини та блиснула смужкою від бюстгальтера.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Стюарт доповнила вбрання чорними гостроносими туфлями. У неї була хвиляста зачіска з коротким чубчиком, макіяж із рожевими рум’янами і срібне кольє на шиї.

