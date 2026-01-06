- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Крістен Стюарт у смугастому вбранні від Tom Ford з’явилася на кінофестивалі в Палм-Спрінгс
35-річна акторка у вбранні чоловічого крою позувала перед фотографами на заході.
Крістен Стюарт відвідала церемонію вручення нагород Variety Creative Impact Awards і захід «10 режисерів, яких варто подивитися», які відбулися у межах щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс у Каліфорнії.
Акторка обрала для своєї появи маскулінний чорний костюм у білу смужку з колекції Tom Ford Resort 2026, що складався з жакета і широких штанів із чорним ремінцем та золотою пряжкою. На зірці також була чорно-біла смугаста сорочка з білим коміром-стійкою і білими манжетами, ґудзики якої вона розстебнула до половини та блиснула смужкою від бюстгальтера.
Стюарт доповнила вбрання чорними гостроносими туфлями. У неї була хвиляста зачіска з коротким чубчиком, макіяж із рожевими рум’янами і срібне кольє на шиї.
Нагадаємо, Крістен Стюарт у прозорій спідниці потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.