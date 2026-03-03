- Дата публікації
Крістен Стюарт у в’язаній довгій сукні та кепці прийшла на кінопремію
Вона відвідала церемонію вручення кінопремії Kodak у клубі ASC Clubhouse, яка відбулася 2 березня в Лос-Анджелесі.
Крістен Стюарт, яка прославилась роллю у серії фільмів «Сутінки», обрала для своєї появи на цьому заході довгу трикотажну чорну сукню.
Вбрання Крістен було трохи прозорим і не мало рукавів, також на горловині і подолі його прикрашала трохи інший узор. Акторка зібрала волосся і здивувала тим, що доповнила образ кепкою.
Хоча стиль акторки часто дивує, адже вона любить виділятись і завжди для публічних появ обирає доволі епатажні чи відверті речі. Наприклад, на кінофестиваль SCAD Savannah, де стала лауреаткою однієї з премій, акторка прийшла у абсолютно прозорый сукні, чим привернула багато уваги.