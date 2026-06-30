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- Шоу-бізнес
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Крістен Стюарт в обтислому комбінезоні від Chanel позувала перед фотографами
Крістен Стюарт продовжує проводити час у Франції, де її знову заскочили фотографи.
Крістен Стюарт сфотографували після прибуття до кінотеатру «Le Royal» у четвертий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.
36-річна акторка продемонструвала новий лук на публічному заході. Цього разу Стюарт була одягнена в чорний комбінезон, що обтискав фігуру від Chanel, який носила зі світлими кедами та металевим ланцюжком на шиї. Вона продовжує носити укладання з мокрим ефектом та легкий денний макіяж на обличчі.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як акторка фотографувалася з шанувальниками, одягнена в рвану майку та широкі штани.
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