Крістен Стюарт в обтислому комбінезоні від Chanel позувала перед фотографами

Крістен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Крістен Стюарт сфотографували після прибуття до кінотеатру «Le Royal» у четвертий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.

36-річна акторка продемонструвала новий лук на публічному заході. Цього разу Стюарт була одягнена в чорний комбінезон, що обтискав фігуру від Chanel, який носила зі світлими кедами та металевим ланцюжком на шиї. Вона продовжує носити укладання з мокрим ефектом та легкий денний макіяж на обличчі.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як акторка фотографувалася з шанувальниками, одягнена в рвану майку та широкі штани.

Реклама

Новини партнерів