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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Крістен Стюарт в обтислому комбінезоні від Chanel позувала перед фотографами

Крістен Стюарт продовжує проводити час у Франції, де її знову заскочили фотографи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт сфотографували після прибуття до кінотеатру «Le Royal» у четвертий день 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.

36-річна акторка продемонструвала новий лук на публічному заході. Цього разу Стюарт була одягнена в чорний комбінезон, що обтискав фігуру від Chanel, який носила зі світлими кедами та металевим ланцюжком на шиї. Вона продовжує носити укладання з мокрим ефектом та легкий денний макіяж на обличчі.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як акторка фотографувалася з шанувальниками, одягнена в рвану майку та широкі штани.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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