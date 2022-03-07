Крістен Стюарт під час престижної церемонії закликала світ стояти на боці України

Акторка публічно підтримала Україну.

Крістен Стюарт, номінована на кінопремію "Оскар", підтримала Україну під час виступу на церемонії Film Independent Spirit Awards, яка проходила вчора в Каліфорнії.

"Сьогодні ми повинні стояти на боці народу України. Вони ризикують своїм життям, щоб боротися саме за ці речі. Ми виступаємо за сотні тисяч людей, які біжать від цієї війни, як українців, так і представників інших національностей, позбавлених безпечної гавані", — сказала вона.

Крістен Стюарт / Getty Images

Під час рекламної паузи на цій самій церемонії Нік Офферман і Меган Маллаллі розповіли публіці про російське вторгнення, що триває в Україні, і послали Путіна у відомому напрямку, слідом за російським кораблем.

Нік Офферман та Меган Маллаллі / Getty Images

"Ми надсилаємо наші найкращі побажання постраждалим від війни в Україні та всім несправедливим конфліктам у всьому світі", — сказав Маллаллі. "Я думаю, що ми говоримо від імені всіх присутніх тут, та сподіваємося на швидке та мирне рішення. Точніше, F**k off та йди додому, Путін".

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