Крістен Стюарт виходить заміж: зірку заскочили з коханою в Нью-Йорку

Крістен Стюарт вперше з'явилася на публіці після того, як підтвердила, що виходить заміж за свою кохану - сценаристку Ділан Меєр.

Пару сфотографували вчора папараці у Нью-Йорку. Крістен була одягнена в білий кроптоп, чорне болеро зверху, прямі сині джинси з високою талією, тепле пальто зверху, а взута була в чорні туфлі-лофери, під які підібрала білі шкарпетки. Крістен була в чорній захисній масці, її волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж.

Її кохана Ділан йшла позаду, вона була в мініспідниці та чорному джемпері в клітинку, у чорних щільних колготах, білих шкарпетках та лакованих черевиках. Дівчина також була у захисній масці. Крістен вела Ділан за руку.

Крістен Стюарт і Ділан Меєр / Getty Images

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31-річна Стюарт особисто підтвердила новину про заручини у розмові з ведучим Говардом Стерном на радіостанції SiriusXM, натякнувши, що ініціатива виходила від неї, але освідчилася таки Ділан, пише CNN.

"Я сформулювала запит про те, що хотіла б, щоб мені освідчилися, і Ділан чудово впоралася з цим завданням. Ми одружуємося, так", — прокоментувала Крістен. Однак невідомо більше жодних подробиць, дівчата не розповідають, коли саме відбулися заручини.

Крістен Стюарт / Getty Images

Стюарт і Меєр знайомі понад вісім років, а разом вони два роки. Крістен не каже, яке саме хоче весілля, але натякнула, що хоче, щоб це сталося в їхньому будинку в Лос-Анджелесі, щоб усі їхні друзі могли бути присутніми на урочистості.

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