Крістін Девіс на зніманнях "Секс і міста": нові образи її героїні Шарлотти Йорк

56-річна акторка Крістін Девіс разом зі своїми колегами Сарою Джесікою Паркер та Синтією Ніксон продовжує зніматися у продовженні серіалу "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That...

Акторку, яка зіграла Шарлотту Йорк, заскочили на знімальному майданчику у двох різних образах. Вона була в пісочній спідниці-міді та блузці з бантом на шиї. Її талію підкреслював широкий чорний пояс із золотою пряжкою, взута Крістін була в замшеві коричневі туфлі на невисоких підборах і з пряжкою на застібці, а поверх аутфіту зірка накинула чорне тепле пальто. В руках у Девіс була біла сумка з чорними смужками та золотими металевими кнопками. Також у акторки було її фірмове укладання хвилями, а у вухах сяяли лаконічні сережки.

Крістін Девіс / Getty Images

Іншого знімального дня на вулицях Брукліна Крістін заскочили папараці в білому комбінезоні, білій водолазці, смарагдовій кофті, зав'язаній на талії та взутій у білі кросівки.

Крістін Девіс / Getty Images

Також днями ми бачили, як знімали сцену Керрі та Містер Біг (Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот). Вони, нагадаємо, грають у серіалі подружжя, але, схоже, їхній шлюб знову переживає непрості часи.

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / Getty Images

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