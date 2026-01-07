- Дата публікації
Крістін Девіс у чорній вишуканій сукні прийшла підтримати колегу із серіалу "Секс і місто" на церемонії
Акторка продемонструвала свою любов до елегантності на урочистому заході.
Крістін Девіс прийшла на світський захід — вручення нагороди свої подрузі і колезі Сарі Джессіці Паркер, щоб підтримати її. Вона одягла лаконічну і вишукану чорну сукню з відкритими плечима і гламурним галтером.
Вбрання підкреслювало плечі та талію акторки, а довга спідниця робила сукню дуже елегантною. Також голлівудського гламуру образу Крістін додавала зачіска із об’ємними локонами та прикраси з діамантами.
Паркер же одягла вечірню гламурну сукню від Paolo Sebastian, повністю розшиту сріблястими лелітками. Декольте у сукні було архітектурним, а спідниця А-силуету мала довгий шлейф.
Паркер вручили спеціальну почесну нагороду — премію Керол Бернетт, яка присуджується за видатний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів.