Крістін Девіс у чорній вишуканій сукні прийшла підтримати колегу із серіалу "Секс і місто" на церемонії

Крістін Девіс / © Associated Press

Крістін Девіс прийшла на світський захід — вручення нагороди свої подрузі і колезі Сарі Джессіці Паркер, щоб підтримати її. Вона одягла лаконічну і вишукану чорну сукню з відкритими плечима і гламурним галтером.

Вбрання підкреслювало плечі та талію акторки, а довга спідниця робила сукню дуже елегантною. Також голлівудського гламуру образу Крістін додавала зачіска із об’ємними локонами та прикраси з діамантами.

Крістін Девіс / © Associated Press

Паркер же одягла вечірню гламурну сукню від Paolo Sebastian, повністю розшиту сріблястими лелітками. Декольте у сукні було архітектурним, а спідниця А-силуету мала довгий шлейф.

Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Паркер вручили спеціальну почесну нагороду — премію Керол Бернетт, яка присуджується за видатний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів.