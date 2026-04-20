Крістіна Агілера дебютувала у новому образі на червоній доріжці

Церемонія в Санта-Моніці, яку часто називають «Оскаром науки», зібрала одні з найвідоміших імен зі світу кіно, моди та технологій.

Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © Associated Press

Співачка Крістіна Агілера приголомшила новим образом на церемонії вручення премії Breakthrough Prize, яка відбулася у США. Зірка продемонструвала свою струнку фігуру в чорній шкіряній сукні від бренду Salih Balta, яка обтискала її.

Вбрання зірки було з відкритими плечима, мало спущені на руки бретельки і прозору спідницю, яку прикрашали драпування, мереживо і шлейф. Образ 45-річна попзірка доповнила взуттям від Giuseppe Zanotti та коштовностями.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

Однак найбільшої уваги все ж привернула зачіска Крістіни, яка одягла перуку з коротким білявим волоссям. Це була кардинальна зміна іміджу, адже зазвичай вона віддає перевагу довгим локонам.

На заході співачка з’явилася зі своїм партнером Метью Ратлером, з який у стосунказ від 2010 року. Коханий Крістіни одягнув класичний чорний костюм з білою сорочкою та краваткою, а також черевики, які були дуже потертими і брудними.

Крістіна Агілера і Метью Ратлер / © Associated Press

Крістіна Агілера і Метью Ратлер / © Associated Press

Нагадаємо, що зірка схудла на понад 20 кілограмів, але чи використовувала для цього модні серед знаменитостей ін’єкції, не зізнавалась.

