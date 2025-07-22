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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Крістіна Агілера повторно одягла вбрання від Versace, яке носила 22 роки тому

Зірка подарувала шанувальникам можливість зазирнути в минуле — вона одягла культову сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © Getty Images

Співачка Крістіна Агілера всіх здивувала, з’явившись у Лондоні в особливій сукні. Зірка презентувала в театрі «Савой» мюзикл «Бурлеск», оскільки є його продюсеркою. Для Агілери це була особлива подія, оскільки 2010 року вона зіграла в однойменному фільмі з Шер.

Крістіна Агілера / © Getty Images

Крістіна Агілера / © Getty Images

З такого приводу Крістіна вирішила одягнути не менш знакову сукню, адже з’явилася у вбранні від Versace з колекції 2003 року. Коли ця колекція вийшла, Агілера брала участь у рекламній кампанії до неї і знялася у фотосесії в цій самій сукні. Автором фото був відомий фотограф Стівен Майзель.

Фото: instagram.com/aralda.vintage/

Фото: instagram.com/aralda.vintage/

Через 22 роки співачка знову сяяла в цьому вбранні. Ця оливкова сукня сиділа на ній так само ідеально, як і багато років тому, підкреслювала фігуру. Крістіна доповнила образ зачіскою, схожою на ту, що була в її минулій фотосесії, а також чорними чоботами-ботфортами з чорної шкіри та яскравим макіяжем — вона відмовилася від улюбленої червоної помади і нафарбувала губи помадою відтінку темної стиглої вишні.

Крістіна Агілера / © Getty Images

Крістіна Агілера / © Getty Images

Також символічно й те, що коли Крістані носила це вбрання вперше, їй було 22 роки — точно стільки, скільки зараз цій сукні.

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