Крістіна Агілера повторно одягла вбрання від Versace, яке носила 22 роки тому

Крістіна Агілера / © Getty Images

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Співачка Крістіна Агілера всіх здивувала, з’явившись у Лондоні в особливій сукні. Зірка презентувала в театрі «Савой» мюзикл «Бурлеск», оскільки є його продюсеркою. Для Агілери це була особлива подія, оскільки 2010 року вона зіграла в однойменному фільмі з Шер.

Крістіна Агілера / © Getty Images

З такого приводу Крістіна вирішила одягнути не менш знакову сукню, адже з’явилася у вбранні від Versace з колекції 2003 року. Коли ця колекція вийшла, Агілера брала участь у рекламній кампанії до неї і знялася у фотосесії в цій самій сукні. Автором фото був відомий фотограф Стівен Майзель.

Через 22 роки співачка знову сяяла в цьому вбранні. Ця оливкова сукня сиділа на ній так само ідеально, як і багато років тому, підкреслювала фігуру. Крістіна доповнила образ зачіскою, схожою на ту, що була в її минулій фотосесії, а також чорними чоботами-ботфортами з чорної шкіри та яскравим макіяжем — вона відмовилася від улюбленої червоної помади і нафарбувала губи помадою відтінку темної стиглої вишні.

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Крістіна Агілера / © Getty Images

Також символічно й те, що коли Крістані носила це вбрання вперше, їй було 22 роки — точно стільки, скільки зараз цій сукні.