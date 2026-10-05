Крістіна Агілера повторила тренд нульових у топі з хустки та джинсах із низькою посадкою

Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

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45-річна Крістіна Агілера продемонструвала ефектний образ у стилі Y2K під час відпочинку в італійському Портофіно. Співачка поділилася у своєму Instagram кадрами з подорожі, на яких позувала на тлі мальовничого міста.

Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Для прогулянки Агілера обрала яскравий шовковий топ із хустки Versace рожево-зеленого кольору з принтом. Образ вона доповнила обтислими джинсами Revice з низькою посадкою та декоративним стягуванням на сідницях. Штани підкреслили фігуру співачки та відкрили татуювання на попереку.

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Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Як взуття Агілера обрала білі шльопанці з квадратним носком. З аксесуарів вона додала прямокутні сонцезахисні окуляри з тонованими лінзами. Світле волосся співачка зібрала у недбалий пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя.

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Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Образ співачки знову нагадав про моду початку 2000-х, коли джинси з низькою посадкою, короткі топи та яскраві аксесуари були одними з головних трендів.

Нагадаємо, раніше Крістіна Агілера сяяла у напівпрозорій сукні під час виступу на відкритті Президентського центру Обами.

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