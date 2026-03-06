ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Крістіна Агілера позувала в боді з харчової плівки та без штанів

Співачка вирішила здивувати своїх фанатів екстравагантним образом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © instagram.com/xtina

Відома 45-річна американська співачка Крістіна Агілера опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких позувала в екстравагантному вбранні.

Зірка була одягнена в тілесний бюстгальтер і «боді» з харчової плівки, намотаної навколо її тіла, прозорі колготки та мюлі на підборах. Плівка була і на голові Агілери у вигляді хустки. Її волосся було туго зібране, а очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

/ © Інстаграм/Кристина Агилера

© Інстаграм/Кристина Агилера

/ © Інстаграм/Кристина Агилера

© Інстаграм/Кристина Агилера

«Завантаження…» — загадково підписала фото Крістіна. Найімовірніше, вона готує якийсь новий проєкт або пісню.

Останнім часом співачку часто згадують у зв’язку з її помітним схудненням. Багато хто впевнений, що вся річ — у популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна жодним чином це не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, що Агілера схудла на 18 кг за рік.

Раніше, нагадаємо, Крістіна Агілера вийшла на червону доріжку в Лондоні в день прем’єри мюзиклу «Бурлеск», який є театральною версією однойменного фільму, в якому вона зіграла 2010 року зі співачкою Шер. У день прем’єри вона з’явилася в дуже ефектному образі — абсолютно прозорій чорній сукні.

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie