Крістіна Агілера позувала в боді з харчової плівки та без штанів

Відома 45-річна американська співачка Крістіна Агілера опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких позувала в екстравагантному вбранні.

Зірка була одягнена в тілесний бюстгальтер і «боді» з харчової плівки, намотаної навколо її тіла, прозорі колготки та мюлі на підборах. Плівка була і на голові Агілери у вигляді хустки. Її волосся було туго зібране, а очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

«Завантаження…» — загадково підписала фото Крістіна. Найімовірніше, вона готує якийсь новий проєкт або пісню.

Останнім часом співачку часто згадують у зв’язку з її помітним схудненням. Багато хто впевнений, що вся річ — у популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна жодним чином це не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, що Агілера схудла на 18 кг за рік.

Раніше, нагадаємо, Крістіна Агілера вийшла на червону доріжку в Лондоні в день прем’єри мюзиклу «Бурлеск», який є театральною версією однойменного фільму, в якому вона зіграла 2010 року зі співачкою Шер. У день прем’єри вона з’явилася в дуже ефектному образі — абсолютно прозорій чорній сукні.