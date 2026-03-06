- Дата публікації
Крістіна Агілера позувала в боді з харчової плівки та без штанів
Співачка вирішила здивувати своїх фанатів екстравагантним образом.
Відома 45-річна американська співачка Крістіна Агілера опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких позувала в екстравагантному вбранні.
Зірка була одягнена в тілесний бюстгальтер і «боді» з харчової плівки, намотаної навколо її тіла, прозорі колготки та мюлі на підборах. Плівка була і на голові Агілери у вигляді хустки. Її волосся було туго зібране, а очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.
«Завантаження…» — загадково підписала фото Крістіна. Найімовірніше, вона готує якийсь новий проєкт або пісню.
Останнім часом співачку часто згадують у зв’язку з її помітним схудненням. Багато хто впевнений, що вся річ — у популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна жодним чином це не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, що Агілера схудла на 18 кг за рік.
Раніше, нагадаємо, Крістіна Агілера вийшла на червону доріжку в Лондоні в день прем’єри мюзиклу «Бурлеск», який є театральною версією однойменного фільму, в якому вона зіграла 2010 року зі співачкою Шер. У день прем’єри вона з’явилася в дуже ефектному образі — абсолютно прозорій чорній сукні.