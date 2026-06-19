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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Крістіна Агілера сяяла у напівпрозорій сукні під час виступу на відкритті Президентського центру Обами

Попдіва була однією з музичних зірок, які виступили на заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера вразила шанувальників, коли з’явилася на відкритті Президентського центру Обами. Співачка була одягнена в напівпрозору сукню від Prabal Gurung з довгим шлейфом, коли виконала пісню Луї Армстронга What a Wonderful World у Чикаго у четвер.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

У її сукні було асиметричне декольте, багато складок та вирізи на талії. Також у вбрання була напівпрозора спідниця зі шлейфом, а саму сукню прикрашали блискітки.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

45-річна жінка обрала мінімалістичні прикраси, зокрема срібні каблучки з каменями, а її біляве волосся було вкладене у елегантні локони.

Образ співачки був цікавим, але без перебільшення: все було виважено, доречно для сцени та в міру гламурно. У залі також були Барак Обама і з дружиною Мішель та їхні доньки Саша і Малія.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

Також подружжя Байдені прийняли участь у відкритті Президентського центру Обами в Чикаго і особливо приголомшила Мішель, адже обрала образ із символічним акцентом — на її спідниці було фот її матері.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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