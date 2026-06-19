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- Шоу-бізнес
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Крістіна Агілера сяяла у напівпрозорій сукні під час виступу на відкритті Президентського центру Обами
Попдіва була однією з музичних зірок, які виступили на заході.
Крістіна Агілера вразила шанувальників, коли з’явилася на відкритті Президентського центру Обами. Співачка була одягнена в напівпрозору сукню від Prabal Gurung з довгим шлейфом, коли виконала пісню Луї Армстронга What a Wonderful World у Чикаго у четвер.
У її сукні було асиметричне декольте, багато складок та вирізи на талії. Також у вбрання була напівпрозора спідниця зі шлейфом, а саму сукню прикрашали блискітки.
45-річна жінка обрала мінімалістичні прикраси, зокрема срібні каблучки з каменями, а її біляве волосся було вкладене у елегантні локони.
Образ співачки був цікавим, але без перебільшення: все було виважено, доречно для сцени та в міру гламурно. У залі також були Барак Обама і з дружиною Мішель та їхні доньки Саша і Малія.
Також подружжя Байдені прийняли участь у відкритті Президентського центру Обами в Чикаго і особливо приголомшила Мішель, адже обрала образ із символічним акцентом — на її спідниці було фот її матері.