Крістіна Агілера вразила відвертим готичним образом із прозорим верхом та високими чоботами

Крістіна Агілера / © Getty Images

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Попзірка Крістіна Агілера у 45 років залишається королевою провокаційних образів, що довела своєю нещодавньою появою.

Основою її провокаційного образу стала прозора накидка з чорного тюлю, прикрашена об’ємними оксамитовими хрестами. Крізь напівпрозору тканину було добре видно мереживний бюстгальтер зі шнурівкою. Нижню частину ансамблю доповнювали чорні шкіряні мікрошорти із завищеною талією та ефектною шнурівкою з боків.

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Крістіна Агілера / © Getty Images

Особливого готичного настрою вбранню додавали довгі стрічки, що спадали з боків, нагадуючи сучасну інтерпретацію підв’язок. Також співачка одягла сітчасті панчохи тілесного кольору.

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Головним акцентом образу стали ефектні чоботи із замші, що сягали значно вище колін. Завершила ансамбль Крістіна хвилястим укладанням із м’якими пасмами, а у макіяжі вона зробила ставку на виразні очі і нюдові губи з чітко окресленим контуром.

Таким чином співачка нагадала про свої культові сценічні образи початку 2000-х і вкотре довела, що провокаційний гламур залишається невіддільною частиною її стилю.

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